Juan Pablo Gómez y los amistosos de pretemporada en la U: “Son todos rivales de calidad, nos va a servir mucho”

El lateral de la U de Chile, Juan Pablo Gómez, valoró los primeros días de trabajo como parte del plantel azul de cara a la temporada 2023, donde él fue el primer refuerzo para el plantel que dirige Mauricio Pellegrino.

“Han sido semanas muy provechosas, somos un equipo en formación y de a poco nos vamos conociendo los compañeros y el cuerpo técnico. Hemos trabajado muchísimo, se nos vienen cosas lindas y vamos por buen camino seguramente”, planteó en diálogo con la web oficial del club universitario laico.

Juan Pablo Gómez y el resto del plantel ya proyectan la serie de amistosos que tendrán en enero entre Coquimbo y Santa Laura, además de un peculiar desafío a puertas cerradas este viernes. “Nos van a servir muchísimo, son todos rivales de calidad, vamos subiendo semana a semana. Ya tenemos un apretón fuerte con Audax Italiano, va a ir incrementando con el correr de las semanas, son todos rivales de calidad y nos va a servir mucho para llegar bien parados al torneo”, explicó el ex Curicó Unido.

Más allá que asoma como titular como lateral derecho, no se confía dada la presencia de Yonathan Andía como su competencia directa por el puesto. “Lo único que va a hacer es potenciarnos, nos va a hacer bien a todos. Me han recibido bien, estamos armando un lindo grupo. Todo es muy acogedor, el club funciona increíble, me tiene muy contento”, concluyó el jugador de 31 años.