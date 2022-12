Guillermo Soto, renovado en Huracán: “Hacer un año bueno en Argentina te abre muchas puertas, te miran de otra manera”

El lateral chileno Guillermo Soto conversó con Los Tenores luego que Huracán oficializó la compra de la mitad de su pase, valorizando la campaña desarrollada por el jugador en el campeonato trasandino.

“Estoy contento por este paso que di en mi carrera, quiere decir que he hecho las cosas bien. Me hubiera gustado que esto me pasara mucho más joven, pero me abre las puertas en un fútbol competitivo y me permite seguir proyectando mi carrera en la selección“, aseguró quien destacó el haber tenido la chance este año de debutar por La Roja.

“La gira me sirvió mucho, ver otras cosas y compartir con otro tipo de jugadores alimenta mucho al jugador. Sentí que lo pude haber hecho mucho mejor, pero entendiendo el contexto del debut, Berizzo me dijo que estaba conforme, eso me dejó más tranquilo. Lo que pase más adelante depende de cómo siga haciendo las cosas, tengo margen para mejorar“, explicó Guillermo Soto, que no planteó específicamente a cuál club le gustaría emigrar en el corto plazo.

“No quiero cerrarme ninguna puerta, voy a jugarme la oportunidad que me está dando Huracán, depositó mucha confianza en mí y espero que eso me abra posibilidades en todo aspecto. Ojalá la selección me permita aspirar a otras cosas”, explicó el lateral de 28 años.

Guillermo Soto y su visión en Argentina

El defensor chileno apuntó la evolución que ha sentido respecto de sus condiciones de juego en el país trasandino tras completar su primer año de competencia. “He mejorado aspectos de concentración, a este nivel uno tiene que preocuparse mucho de los detalles y eso marca la diferencia en ser titular una temporada completa. En eso fui ganando, me gané la confianza de un equipo que tenía muchísimas variantes en mi puesto. Psicológicamente también he crecido mucho”, puntualizó, junto con profundizar en la motivación que lo hizo al llegar a Huracán.

“Es algo muy personal, el tema económico en Argentina es complicado, cobrar en pesos es difícil, pero depende de lo que uno quiera. Vine con la idea de bancarme eso y enfocarme en lo deportivo, me resultó. Hacer un año bueno acá te abre muchas puertas, te miran de otra manera. Para Ibacache sería bueno tomar una oportunidad así, San Lorenzo es un gran equipo, lo puede potenciar mucho”, comentó, recomendándole al lateral de Everton emigrar al elenco de Boedo, sumándose a la serie de laterales nacionales que han “cruzado la cordillera”.

“Estamos todos ilusionados con lo que podamos hacer. Me pone contento que vengan jugadores chilenos acá, que el “Torta” Opazo haya llegado a Racing le puede servir mucho para mostrarse más de cara a la selección“, remarcó.

Además, hizo una peculiar observación en torno a cómo vivió el título de la selección argentina en Qatar 2022. “Quería que le fuera bien, ver cómo se vive el fútbol, es como cuando juega nuestra selección. Es imposible no contagiarse con esa energía. Sentí envidia y las ganas de lograr algo así con tu país, debe ser una sensación muy linda”, concluyó en la conversación con Los Tenores.