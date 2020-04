Miguel Herrera y lesión de Nicolás Castillo: “Estuvo en riesgo su pierna”

Miguel Herrera, entrenador del América de México conversó sobre la lesión de Nicolás Castillo y la posibilidad de llegar a la selección chilena.

El técnico conversó con el portal deportivo EnCancha y contó la gravedad de la lesión de Castillo. “La verdad es que no sabemos cuándo se vaya sumar al equipo, los médicos tendrán que darlo de alta. Sabemos que fue muy grave lo que le pasó, es muy difícil su situación, estuvo en riesgo su pierna. Afortunadamente, los médicos hicieron un gran trabajo”.

Sobre si en su momento, tuvo chances de llegar a la “Roja”, Herrera contó detalles. “Si, tuve contactos. En esa oportunidad mi cláusula de recisión era alta en el equipo que estaba y no se pudieron hacer cargo de ella, por lo que no pude salir”.

Además aprovechó de llenar de elogios a jugadores chilenos que han pasado por el fútbol azteca. “He traído muchos jugadores chilenos, se adaptan rápido al fútbol mexicano. Tuvimos al “Chupete” Suazo, me tocó traerlo a México en su mejor momento al Monterrey; al “Pony” Ruiz, ahora al Nico Castillo. Como futbolista, me tocó enfrentar a Ivo Basay y conozco perfecto a Miguel Ángel Gamboa. Me parece que hay chilenos de gran calidad en toda su historia y les ha ido muy bien acá”.