Jugadoras despedidas de la UC acusan de “favoritismo” a la subgerenta del club: “Sus amigas siguen para el 2023”

Universidad Católica desató la polémica en el fútbol femenino tras despedir a 15 jugadoras del plantel profesional. Es por eso que una serie de futbolistas afectadas por la medida alzaron la voz y apuntaron en contra de la subgerenta de la rama femenina de la UC, Helaine de Grange.

Las ahora exjugadoras del cuadro cruzado, Camila Cofré y Valentina Núñez, ocuparon sus redes sociales para lamentar su desvinculación del club de cara a la temporada 2023, donde tendrán que encontrar un nuevo destino futbolístico.

“Después de 11 años de mucho compromiso y sacrificios, hace una semana recibí la noticia de que mi vinculación con el Club ya no correría a partir del 2023. (…) Fueron años de defender al club. Realmente siento que me entregue al 100% a un club que hoy reflexiono y creo que no se lo merecía”, comenzó explicando Camila Cofré.

“Y bueno, como dicen por ahí, el pasado pisado. Sin embargo, lo que se vivió este último año en la institución me parece que ya sobrepasó los límites. Los motivos de estas salidas no fueron por esto precisamente (la huelga de funcionaros). Si no que por algo peor; no somos amigas de la Subgerenta del fútbol femenino”, agregó.

Las acusaciones en contra de la subgerenta de la UC

En esa línea, la defensora sostuvo que “desde que una ex jugadora del equipo asumió el rol como Subgerente del fútbol femenino (Helaine de Grange) el tema se volvió insostenible por varios motivos. Diría que el más preponderante fue el favoritismo que había hacia un grupo pequeño de jugadoras y las injusticias e imparcialidad que comenzó a existir”.

“Durante este último año se vieron muchos insultos, faltas de respeto, que de acuerdo a lo que yo vi, pasaron inadvertidas para un grupo de personas que siempre se vieron beneficiadas. Esto, como es de esperarse, alteró la convivencia del equipo. En donde se llegaron a formar 2 grupos que básicamente no podían convivir en un mismo lugar”, explicó.

“Tampoco se transparentó el proceso (no es novedad) de cómo hicieron estas definiciones pero coincidentemente las más amigas siguen para la temporada 2023. El resto para afuera o ‘a la espera de próximas definiciones'”, agregó.

Por su parte, la ex delantera de las cruzadas, Valentina Núñez, escribió que “mi peor y más triste experiencia dentro del fútbol la viví este año con la subgerencia. Nunca pensé vivir algo tan nefasto y tan alejado de lo bonito que es este deporte”.

Mi amiga y ahora ex compañera de equipo Camila Cofré me pidió que compartiera esto ya que no ocupa twitter. Orgullosa de ella es poco 💜. (Sigue en el hilo) pic.twitter.com/SBpDIaEwOZ — Valentina Núñez Reyes (@v4le_nunez) December 28, 2022