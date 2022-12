Erling Haaland rompió un nuevo récord en la Premier League este miércoles tras marcar un doblete en el triunfo de Manchester City por 3-1 ante Leeds United, válido por la jornada 17 del torneo.

El delantero noruego alcanzó los 20 goles en la liga inglesa en solo 14 partidos, convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar esta cifra y superando la marca de Kevin Phillips, quien necesitó de 21 encuentros para marcar la misma cantidad de dianas.

El listado que ahora lidera el “Androide” lo completan históricos jugadores como Fernando Torres, Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy, Sergio Agüero, Thierry Henry, Diego Costa y Harry Kane.

Sumado a esto, Erling Haaland suma 45 goles en 42 partidos oficiales en este 2022 y se afianza como el máximo goleador de la Premier League, siendo su más cercano perseguidor Harry Kane con 13 tantos.

🔊 NEW RECORD! 🔊@ErlingHaaland wins the race to 20 #PL goals in record time, just 14 matches! ⏱️ pic.twitter.com/WPQXkOaqZw

— Premier League (@premierleague) December 28, 2022