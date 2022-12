Gabriel Suazo cambia de representante, se despedirá de Colo Colo y suena para irse a Grecia

Gabriel Suazo vive horas importantes de cara a su futuro deportivo, pues este miércoles por la tarde asistirá al estadio Monumental para despedirse de sus compañeros al poner fin a su contrato en Colo Colo luego de no llegar a acuerdo para su renovación.

A ello se suma otra definición que el lateral tomó durante los últimos días. Según información de ADN Deportes, el jugador de 25 años determinó cambiar de representante, con lo que dejará de trabajar con Alan Silberman.

¿Quién será el reemplazante? Se trata de Fernando Felicevich, quien ahora tendrá la potestad de negociar la salida de Gabriel Suazo al fútbol europeo, tal como ha expresado desde hace varios meses.

De hecho, el nombre del seleccionado chileno ha vuelto a surgir en el “Viejo Continente”. Según información de SDNA, el Olympiakos de Grecia tendría “conversaciones avanzadas” para abrochar el contrato del lateral.

#Olympiacos are in advanced talks with #ColoColo left back Gabriel #Suazo. The #Chile NT player who didn't renew his contract with @ColoColo has expressed his desire to join a club in Europe. #Gabrielsuazo #Ολυμπιακος pic.twitter.com/YvxT2v0umX

— Johnny Georgopoulos (@YanniRamone) December 28, 2022