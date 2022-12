Brayan Cortés enfoca su 2023 en Colo Colo: “Sé que hubo rumores para salir, pero nada concreto”

Otro de los integrantes destacados de Colo Colo que arrancó los trabajos de pretemporada es el arquero Brayan Cortés, que valoró el estar ya estar de regreso en las labores con el “Cacique” luego de realizarse los chequeos médicos.

“Me siento bien, llegamos de buena forma, ahora esperando ponernos a punto. Esperamos aprovechar esta pretemporada antes de viajar a Argentina, con los objetivos claros en mente. Colo Colo siempre tiene que estar peleando el título, es lo que nosotros queremos. En lo personal y grupal, estamos todos en la misma, tenemos que adaptarnos lo antes posible, tenemos lindos desafíos por delante”, remarcó el iquiqueño, que descartó salir del club en este mercado de fichajes.

“Estoy feliz y orgulloso en Colo Colo, mentalizado en hacer las cosas bien acá y si me toca partir, bienvenido sea. Tengo sueños por cumplir, me falta por madurar y seguir aprendiendo, esperemos se venga lo mejor para todos. Aún no converso con mi representante, sé que hubo rumores pero nada concreto. Mi mente está puesta en Colo Colo”, explicó Brayan Cortés, quien se mostró tranquilo ante la opción de ser capitán.

“Me veo como capitán, por los años que llevo, pero para mí no es tema, el que sea será bienvenido, la mayoría puede ser capitán. Pavez o Pizarro tienen condiciones por nombrar uno”, apuntó el jugador de 27 años.

Brayan Cortés y lo que viene en Colo Colo

El formado en Deportes Iquique ya tomó contacto con quien será su nuevo compañero en la batalla por el arco popular, Fernando de Paul. “Estuve con él, hay amistad y vamos a luchar, nadie tiene el puesto asegurado, hay que sacrificarse día a día para ser titular“, explicó, además de lamentar la salida de Gabriel Suazo.

“Estamos tristes por su partida, es un gran amigo, compañero y capitán, faltan palabras para darle. Ojalá su futuro esté listo y que sea lo mejor para él“, remarcó. De todas formas, es optimista por el futuro del club, entregando positivas palabras al eventual arribo de Leandro Benegas y el armado del equipo para 2023.

“Es un gran delantero, nos puede aportar mucho al equipo (…) Si llegan jugadores, bienvenido, pero con el equipo que hay se puede luchar. No tengo duda de los jugadores que hay, es sólo trabajo y convencimiento”, concluyó a la salida de la Clínica MEDS.