Ronald Fuentes: “En Audax Italiano me pidieron cambiar el sistema de juego y poner algunos jugadores”

Ronald Fuentes ya vive una nueva pretemporada a cargo de un club de fútbol profesional luego de reemplazar a Gustavo Canales en la dirección técnica de Unión Española para la temporada 2023 luego de un breve paso por Audax Italiano este año.

“Cada vez es más complicado, lamentablemente. Se le da poco valor al técnico nacional, a las capacidades que podamos tener y a la vez hay menos paciencia, sin duda, que con un técnico extranjero. Lo más claro está reflejado en dos clubes que son del mismo dueño: un entrenador chileno perdió, no partidos seguidos, en las primeras siete fechas, y se fue; otro, del mismo propietario, perdiendo más, estuvo 15 fechas, pero es así. Hay que adaptarse a eso, a mí no me gusta. En mi caso, cuando presento una forma de jugar, un modelo de juego y me contratan lo trato de llevar a cabo. Dependiendo de las características de los jugadores, esa adaptación puede ser más rápida o más lenta. Después, cuando se logra la manera de jugar, llegan los resultados. Eso me ha pasado en todos los clubes donde estoy”, aseguró el excentral en diálogo con Revista Tribuna Andes.

De hecho, Ronald Fuentes fue crítico del proceso que vivió en Audax Italiano. “Llegamos con Lorenzo Antillo. Decidimos por Audax, teniendo dos oportunidades más, porque Lorenzo tiene más paciencia y a lo mejor, si hubiésemos tenido un mal momento futbolístico, lo hubiésemos sacado entre todos y eso lo conversamos con él. Después de volver de la pretemporada nos encontramos con la situación de que el club estaba vendido. Cuando le hicimos la presentación del modelo de juego al nuevo dueño (Gonzalo Cilley), lo dudó. Incluso pensé que eso iba a llevar a que la compra se cayera, pero después nos dimos cuenta de que se había hecho efectiva. Nunca hubo feeling con el nuevo dueño“, puntualizó, ahondando en las dudas que tuvieron hacia su gestión.

“Siempre cuestionaba mucho lo que estábamos haciendo, independiente de que jugáramos bien. Decía que le gustaba mucho lo que hacíamos, pero después, cuando teníamos las reuniones post partido, había cuestionamientos que no correspondían a lo netamente futbolístico. No podíamos trabajar tranquilos. En una conversación sentí que él quería sacarme, pero no tenía la posibilidad de decírmelo, no se atrevía a decírmelo. Entonces le dije que con esas críticas no me quería en el plantel, que, si era así, no tenía ningún problema en irme y que teníamos una cláusula en el contrato, que la cumplieran y nos íbamos, porque estaba claro que no quería que fuéramos el cuerpo técnico del plantel”, apuntó el DT de 53 años.

El pasado y futuro de Ronald Fuentes

En el diálogo con Revista Tribuna Andes remarcó los líos que terminaron provocando su salida de Audax Italiano este año tras apenas 9 partidos. “Siempre me decían que el equipo fuera vertiginoso, como los de Beccacece. Nosotros no somos como Beccacece, jugamos un poco más a la posesión, pero sí teníamos cierto protagonismo, éramos ofensivos, habíamos adelantado las líneas de los defensas, con relación a lo que jugaban el año anterior. Teníamos algunas similitudes, pero me pidieron cambiar el sistema de juego y poner algunos jugadores y eso no lo acepté“, reconoció.

Ahora intenta dar vuelta la página y ya piensa en las metas que se traza en su segundo período en Unión Española tras haber dirigido al plantel de Santa Laura entre 2019 y 2021.

“Estar peleando arriba. Vamos a tratar de completar un plantel acorde a las necesidades que tenemos en nuestro modelo de juego, en relación con lo que hicimos la vez anterior que estuvimos en Unión, pero con diferentes jugadores. Creo que vamos bien encaminados para tener un plantel que sea bueno, con el objetivo de seguir proyectando jugadores jóvenes. De hecho, subimos 10 chicos, la mayoría 2004, algo importante para que sumen el minutaje, no solo este año, sino también por dos o tres años más. La idea es llevar a Unión a los primeros lugares nuevamente”, apuntó. Puedes leer más de la entrevista en este link.