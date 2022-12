Marco Rojas y su deseo en Colo Colo de cara al 2023: “Trabajaré duro para ser titular, esa es la ilusión”

El volante de Colo Colo, Marco Rojas, habló en su regreso al país tras realizarse los chequeos médicos en el inicio de la pretemporada del “Cacique” de cara al 2023 y dejó en claro su deseo de ser titular el once de Gustavo Quinteros.

“Es lindo ver a los compañeros de nuevo después de haber tenido un buen tiempo de descanso. El trabajo de hoy fue fuerte y estoy feliz de estar acá nuevamente”, explicó el mediocampista neozelandés.

Consultado por los objetivos de los albos para hacer un buen papel en el Campeonato Nacional y Copa Libertadores, el “Kiwi” comentó que “esas son las expectativas del club y de cada jugador. En este momento tenemos que pensar en el presente y hacer mi primera pretemporada en Chile con este club, así que a darle con fuerza para llegar en tres semanas más en buena forma”.

Marco Rojas y el deseo de ser titular en Colo Colo

En esa línea, el volante de 31 años expresó su intención de ganarse un puesto estelar en los albos. “La ilusión es esa, es la meta de cualquier futbolista profesional. Hay que trabajar duro y llegar de buena forma a esos primeros partidos y ahí dirá el entrenador lo que quiere, pero mi intención es esa”, cerró.

Además, se refirió a la llegada de los nuevos refuerzos y las partidas del Estadio Monumental. “Me parece bien, aunque no estuve muy pendiente porque me tomé mi tiempo para desconectarme. Pero me junté con algunos hoy día y creo que vamos a trabajar duro y las cosas van a salir bien”.

“Los que se fueron son bajas importantes, les deseo todo lo mejor. Pero así es el fútbol, nosotros estamos acostumbrados que cada año se haga cambios y algunos se vayan. Vamos a tener que reforzar eso y juntarnos de nuevo como equipo para llegar de buena forma al inicio del campeonato”, cerró.