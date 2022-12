Manuel Mayo descarta acuerdo por Toselli pero advierte que el plantel de la U “no está cerrado definitivamente”

Durante la presentación de Nicolás Guerra, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, comentó el presente del equipo en pleno período de mercado de pases, donde ya han presentado cinco refuerzos.

Al respecto, el directivo de la U de Chile descartó tener listo a Christopher Toselli. “He leído de ofertas y acuerdos, pero no es real nada de eso. Hemos conversado con la secretaría técnica y con Mauricio Pellegrino, hemos buscado opciones, pero de plata y contrato no he hablado con nadie. Estamos en el análisis y la búsqueda, queremos tomar una buena decisión y no hemos querido hacerlo a la rápida, sino que sea pensado y lo mejor para el club”, aseguró en el Centro Deportivo Azul, sin descartar la opción de sumar más futbolistas.

“No podría decir si traeremos uno o dos jugadores más, hay un proceso aún. Hay prácticas, partidos y eso le va a dar al técnico con qué plantel nos encontramos y veremos si se necesitan ajustes en alguna posición o no. El plantel no está cerrado definitivamente“, planteó Manuel Mayo.

“La decisión de que venga un jugador no pasa por si nos quedamos sin presupuesto, sino por ver si tenemos cubiertas las posiciones como queremos. Las negociaciones se han dado más fáciles que lo que esperábamos porque hemos traído jugadores que querían estar acá. Debemos pensar que tendremos muchos jugadores en el Sudamericano Sub 20. Hasta ahora Mauricio Pellegrino está contento con el equipo, estamos armando un plantel competitivo“, profundizó el personero de la U de Chile.

Manuel Mayo no teme al Sudamericano Sub 20

El gerente deportivo de Azul Azul se mostró optimista de cara a lo que puedan hacer tanto Lucas Assadi como Darío Osorio en el torneo juvenil, independientemente que eso pueda significar una mayor opción de que puedan dejar el club en 2023 dependiendo del nivel que muestren.

“Temor no, queremos que a Chile le vaya bien y cuando llega el interés por jugadores nuestros te llena de orgullo que sean interesantes tanto para el mercado como para la selección, buscamos formar jugadores que sean un aporte. Lo que pase en el Sudamericano no va a cambiar el análisis que tenemos sobre nuestros jugadores (…) Estoy pensando en el plantel con los dos, los imagino levantando una copa“, explicó, junto con afrontar la eventual salida de Ronnie Fernández del plantel universitario laico.

“Tanto con Ronnie Fernández como el resto de los jugadores hemos hablado de lo que viene. Él no está apartado, está entrenando. Nos hemos reforzado adelante, tendremos que ver si se da alguna salida para no tener una sobrepoblación en alguna posición“, apuntó, además de reconocer dificultades con la localía de cara al próximo año.

“Lo ideal es jugar en Santiago, el tema del desgaste en los viajes nos ha tocado en los últimos años. En Santa Laura nos hemos sentido cómodos, históricamente hemos tenido buenos resultados ahí. Sí se da, felices. Si no, tendremos que competir en otro lugar, pero para mí y los hinchas lo mejor es jugar acá, aunque depende de muchos factores“, concluyó.