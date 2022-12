Este lunes, Los Tenores de ADN dialogaron con el periodista brasileño Gustavo Fogaza, quien entregó detalles del ambiente que hay en Brasil por el crítico estado de salud de Pelé.

“Sabemos que el ‘Rey’ no saldrá del hospital con vida, es una cuestión de tiempo, que sea un proceso pacífico donde él no sufra y ni sienta dolor, esa es la intención de los médicos diariamente”, aseguró sobre la situación que atraviesa el exjugador en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo.

Además, se refirió al complejo panorama que hay para el cambio de mando en el Gobierno de Brasil, ceremonia que se llevará a cabo el 1 de enero del 2023, sin embargo, el evento podría sufrir contratiempos si es que Pelé pierde la vida en los próximos días.

“La cuestión presidencial quedará en segundo plano. Bolsonaro ya dijo que no estará para pasar la presidencia a Lula y estamos a una semana de ese hecho. Puede ser que Pelé muera en cualquier momento o no, no hay certeza. Hay una nube de dudas sobre lo que pasará en términos gubernamentales”, reconoció Fogaza.

En la misma línea, indicó que los medios brasileños tienen todo listo para anunciar el fallecimiento de “O Rei”. “En términos populares, con la prensa, hinchas y todo Brasil, habrá una conmoción como nunca antes visto por acá, será un luto tremendo en el país. Te aseguro que en todos los periódicos ya tienen lista la portada, los documentales y homenajes”, finalizó Gustavo Fogaza.