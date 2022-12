“Defraudaste a tu país”: hinchas del Brentford dedicaron duros cánticos a Harry Kane

Este lunes por la tarde en Inglaterra, la acción de la Premier League regresó con todo tras la Copa del Mundo Qatar 2022, y uno de los duelos atractivos fue el que disputó el Tottenham, donde los hinchas del Brentford se robaron las miradas, pero desde lo negativo.

En medio del encuentro entre ambos equipos, los hinchas del cuadro local no dudaron en recordarle a Harry Kane su fallo ante Francia que, según ellos, los dejó fuera del Mundial.

“Defraudaste a tu país“, le cantaron los hinchas del Brentford durante varios pasajes del partido al ariete del Tottenham, esto en relación con el penal fallado por Kane ante los franceses en los 4tos de final de la Copa del Mundo, permitiendo que el campeón del mundo, de ese momento, avanzara a las semis.

En la previa del encuentro, Antonio Conte salió en defensa del ariete: “falló el segundo penal, pero marcó el primero. Cuando era jugador nunca fallaba un penal porque no lanzaba un tiro. Nunca. Fui un verdadero desastre. Pero aun así, perdí una final por penales contra Brasil”, sostuvo el entrenador italiano.

En cancha, Harry Kane marcó el primer descuento del Tottenham en un encuentro que terminó empatado 2-2, resultado que lo alejó de los puestos de avanzada. Quedó con 30 puntos, a siete del líder Arsenal, que debe jugar en la presente fecha.

Brentford fans chant 'you let your country down' at Harry Kane https://t.co/46CAi47nR2

— MailOnline Sport (@MailSport) December 26, 2022