Joan Cruz y Colo Colo todavía no llegan a acuerdo para renovar su contrato

Colo Colo trabaja incesantemente en la conformación del plantel para la temporada 2023, donde uno de los dolores de cabeza ha sido la continuidad de Joan Cruz.

En Blanco y Negro no desean repetir la experiencia vivida con Luciano Arriagada, con quien no renovaron contrato y el delantero terminó finiquitando su contrato. En el caso del volante de 19 años, éste también tiene terminado el vínculo contractual con el “Cacique”, pero hay opciones de renovar.

Según información de ADN Deportes, los representantes de Joan Cruz se reunieron con Colo Colo a comienzos de esta semana y aguardan por una propuesta concreta entre Navidad y Año Nuevo para asegurar la continuidad del seleccionado juvenil en el estadio Monumental.

A esto se suma lo planteado por AS Chile, desde donde plantean que, pese a que no hay satisfacción en la agencia que representa al futbolista por los pocos minutos que tuvo en 2022, la idea es concretar un arreglo que impida su salida de Pedreros. Todo considerando la eventual revalorización que puede tener el jugador dependiendo del nivel que pueda exhibir con La Roja en el Sudamericano Sub 20 en enero.