“La tiró afuera, se cagó todo”: “Dibu” Martínez recuerda los penales ante Francia y apunta contra Tchouameni

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la selección argentina, ha sido protagonista de las principales provocaciones trasandinas luego de vencer a Francia en el Mundial de Qatar 2022. Las burlas del golero han apuntado sobre todo a Kylian Mbappé, máxima figura del equipo francés.

Las polémicas del guardameta no paran y el último episodio controversial ocurrió este jueves, cuando fue homenajeado en su ciudad natal Mar del Plata.

Arriba de un escenario y frente a miles de personas en el lugar, el portero de la “Albiceleste” se refirió a la tanda de penales en la final del Mundial. Primero, habló sobre el “juego psicológico” que le hizo a Kingsley Coman antes de taparle el penal. “Es algo que me sale en el momento, sé que en los penales me hago fuerte, sé que ellos me respetan porque jugadores rivales me lo han dicho”, señaló.

Luego, comentó el penal que erró Aurelien Tchouameni y afirmó que el volante del Real Madrid se “cagó” frente al arco. “Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, sé que el otro chico iba a estar muy nervioso, le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole… Y la tiró afuera, se cagó todo”, aseguró “Dibu” Martínez, provocando la risa de todos los presentes.

El video con las palabras del arquero argentino se viralizó rápidamente en redes sociales y fue tema en programas de distintos países.

Los dichos del “Dibu” Martínez