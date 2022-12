Blackburn Rovers de Ben Brereton queda fuera de la Copa de la Liga tras caer por goleada ante Nottingham Forest

Este miércoles, el Blackburn Rovers de Ben Brereton cayó por 4-1 ante Nottingham Forest por los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, y selló su eliminación del certamen.

El delantero nacional inició el partido en el banco de suplentes e ingresó al campo al minuto 88 del segundo tiempo, cuando ya estaba sentenciada la derrota de los “Rovers” en el estadio Ewood Park.

La visita abrió el marcador con la anotación de penal de Brennan Johnson a los 13’. Antes del descanso, Scott Wharlton igualó las cifras a los 43′ y prendía la ilusión del local.

Sin embargo, el cuadro de la Premier League concretó la goleada en el complemento con los tantos de Jesse Lingard a los 54’, Taiwo Awoniyi a los 79’ y Brennan Johnson que concretó su doblete a los 90+3’ para conseguir la clasificación a cuartos de final.

Con este resultado, Blackburn Rovers de Ben Brereton deberá poner su foco en la Championship, donde marcha en el tercer lugar de la tabla. El próximo partido será el próximo lunes 26 de diciembre ante Sunderland.

⏱️ Full-time: #Rovers 1-4 #NFFC

Our Carabao Cup campaign comes to an end. #ROVvFOR 🔵⚪ pic.twitter.com/BDrbLwcdEw

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 21, 2022