El polémico saludo que recibió Alexis Sánchez por su cumpleaños 34

Alexis Sánchez recibió diversos saludos del mundo del fútbol por su cumpleaños número 34, pero hubo uno que llamó especialmente la atención respecto al atacante del Olympique de Marsella.

Diversos fueron los saludos recibió el máximo goleador de La Roja. Dentro de los que se acordaron del cumpleaños del seleccionado chileno se encuentra su actual equipo, el Olympique de Marsella y el sitio oficial de la UEFA Europa League.

Alexis Sánchez cutting in from the wing… 🤤

🇨🇱 Happy birthday, @Alexis_Sanchez 🎈#HBD | #UEL pic.twitter.com/HAmwD4KOAA

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 19, 2022