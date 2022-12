Graves incidentes en Melbourne: barristas entran a la cancha y agreden al arquero que les devolvió una bengala

Este sábado se disputó uno de los principales clásicos en el fútbol australiano, Melbourne City vs Melbourne Victory, sin embargo, el partido válido por la octava fecha del campeonato local no pudo desarrollarse de manera normal y terminó suspendido por graves incidentes ocurridos en el estadio.

Durante el primer tiempo, cuando el City ganaba 1-0, desde la galería un grupo de hinchas lanzó bengalas a la cancha. Una de ellas cayó al lado de Tom Glover, arquero del cuadro que llevaba la ventaja en el marcador.

El portero recogió el artificio encendido y lo arrojó devuelta a las gradas. Tras esto, los desenfrenados barristas saltaron la seguridad e invadieron la cancha para encarar al guardameta. Incluso, uno de los hinchas lo agredió en el rostro con un elemento que tenía una especie de polvo en su interior.

Luego del golpe que recibió, Tom Glover comenzó a sangrar y fue retirado rápidamente del campo de juego. El resto de jugadores y los árbitros también se fueron a los camarines.

Tras los incidentes, Melbourne City se pronunció en sus redes sociales para informar sobre la salud del arquero agredido. “Tom fue evaluado por nuestro médico del club inmediatamente después del incidente de esta noche y requirió varios puntos debido a una laceración en la cara. Fue llevado al hospital para escaneos y controles de seguimiento adicionales”, indicó el club.

Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe

— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) December 17, 2022