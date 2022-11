La jugadora chilena María José Rojas cambió de club en el extranjero y volvió a Australia. La ex U de Chile y Santiago Morning fue oficializada como nuevo fichaje del Melbourne City, uno de los grandes equipos del fútbol australiano.

La delantera de La Roja Femenina llega en calidad de reemplazante para sustituir a Hannah Wilkinson, la máxima anotadora del equipo en la temporada pasada, quien quedó descartada por una lesión en el cuádriceps.

La “Cote” arriba a su nuevo elenco proveniente del Apollon Ladies, cuadro de la Primera División de Chipre. Además, vivirá su quinta experiencia en la liga australiana, ya que anteriormente había defendido los colores de Canberra United, Salisbury Inter, Adelaide United y Sydney FC.

“El impresionante currículum de Rojas cuenta con más de 50 apariciones internacionales y 12 goles para Chile, así como mucha experiencia en el gran escenario al haber aparecido en múltiples Copas Mundiales Femeninas y torneos de la Copa América. Está preparada para aportar una gran experiencia al equipo”, destacó el Melbourne City mediante un comunicado oficial.

Rado Vidosic, el nuevo DT de María José Rojas, valoró la llegada de la chilena de cara a los próximos desafíos. “Si bien es decepcionante perder a Hannah para el comienzo de la temporada, estamos emocionados de traer a Rojas al club. Agregará experiencia y liderazgo a nuestro ataque, y la temporada pasada demostró que es tan peligrosa como siempre frente a la portería”, comentó el técnico de la escuadra australiana.

We're excited to announce that Chilean international Maria Jose Rojas has joined the club!

Welcome to City, Cote 💙

