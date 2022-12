Pablo Solari se sincera y revela duro momento personal en River: “Decidí ir al psicólogo y hacer terapia”

El ex atacante de Colo Colo, Pablo Solari, reveló el duro momento personal que vivió tras su llegada a River Plate en Argentina, club donde cumplió con grandes actuaciones en un principio, pero que tuvo un bajón de rendimiento con el correr de la temporada en el entonces equipo de Marcelo Gallardo.

En diálogo con Olé, el “Pibe” explicó que vivió un complicado problema familiar cuando su abuela tuvo que ser hospitalizada, y que debido a la cantidad de partidos del cuadro “Millonario”, le fue imposible acompañarla.

“En el semestre pasado me ocurrieron cosas personales que al principio no las hablé. Eso hizo que bajara mi nivel. Por eso decidí tratarlo en terapia y fui con un psicólogo: no es fácil cuando se presentan situaciones como las que viví. Hay mucha gente que piensa que nosotros somos solo jugadores de fútbol”, sostuvo.

El difícil periodo de Pablo Solari en River

Además, el argentino de 21 años confesó que “el boom de todo lo que me había pasado en tan poco tiempo fue muy grande y eso también me influyó un poco. Ahora voy a trabajar al máximo para volver a ese nivel. Pero también pasaron cosas familiares que mucha gente no lo sabe: lo de mi abuela y otras que prefiero guardarme. Son cosas que te influyen, somos personas también“.

“Al principio pensé que lo personal no me iba a afectar en la cancha, pero después me terminé dando cuenta de que sí, de que por ahí estaba un poco pasado de revoluciones. Quería hacer muchas cosas y no terminaba haciendo nada. Me costaba, no me sentía bien con mi cuerpo”, agregó.

Finalmente, repasó lo que fueron sus primeros días de pretemporada de cara al 2023. “Lo que más quiero es volver a mi máximo nivel y ayudar al equipo, que es lo más importante. En los últimos amistosos me sentí mucho mejor”.