Justicia europea le da la razón a UEFA y FIFA para vetar la Superliga que apoya Real Madrid, Barcelona y Juventus

Este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de los argumentos que presentaron UEFA y FIFA para vetar la Superliga, ambicioso proyecto que busca crear un nuevo campeonato exclusivo donde solo puedan participar los clubes más importantes del Viejo Continente.

El dictamen determinó que UEFA y FIFA no incurrieron en un abuso de poder para bloquear y amenazar con sanciones la creación de este torneo alternativo, el cual aún cuenta con el apoyo de Real Madrid, Barcelona y Juventus.

“Si bien la European Super League Company tiene libertad para crear su propia competición de fútbol independiente fuera del ecosistema de la UEFA y de la FIFA, no puede, además de crear esa competición, continuar participando en las competiciones de fútbol organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de esas federaciones”, señalan desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En tanto, en la UEFA publicaron un comunicado oficial y se mostraron satisfechos por el fallo. “Se acoge con satisfacción el dictamen inequívoco de hoy, que es un paso alentador para preservar la estructura de gobierno dinámico y democrático existente en la pirámide del fútbol europeo”, indicaron.

“El fútbol en Europa sigue unido y firmemente opuesto a la Superliga europea, o cualquier propuesta separatista de este tipo, que amenazaría a todo el ecosistema deportivo europeo”, afirmó el organismo deportivo.

Por su parte, la FIFA también se pronunció mediante un comunicado para aplaudir el dictamen en contra de la Superliga y recalcó que se “pueden imponerse sanciones en relación con las competiciones que no cumplan los criterios de autorización aprobados”.

