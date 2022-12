Michael Clark feliz tras el fichaje de Zaldivia por la U: “Necesitábamos un jugador de jerarquía para el club”

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, habló durante este miércoles en conferencia de prensa respecto a la actualidad de Universidad de Chile.

En la instancia, el directivo tuvo palabras sobre el fichaje de Matías Zaldivia, la posible salida de algunos jugadores del club y la posible incorporación de Marcelo Díaz, quien viene de concretar su salida de Libertad de Paraguay.

Respecto a la llegada del exdefensor de Colo Colo, indicó que “uno en la vida tiene que tener convicciones y actuar desde eso, aunque sean decisiones impopulares. Durante el campeonato pasado tuvimos problemas y necesitábamos un jugador de jerarquía para no tener los problemas del año pasado”

En esa misma línea, añadió: “Uno no vive en marte, se escucha todo, pero tenemos que actuar basándonos en convicciones, en ese sentido quizá no es lo más popular, pero tenemos que pasar de ello”

Consultado sobre la salida de algunos jugadores del club, Clark manifestó que “este es un proceso que recién está empezando, hemos entrenado un par de días, por lo que es prematuro decir quien va a salir o quien va a seguir. Las decisiones hay que tomarlas en conciencia, es mejor, hace las cosas bien pensadas, con tiempo, que a la rápida“.

Finalmente, el presidente de Azul Azul se refirió al eventual fichaje de Díaz.

“La decisión de los jugadores que llegan o no, no pasa por mí. Ningún jugador tiene las puertas cerradas del club, en ese sentido tenemos que ser responsables con el presupuesto del club, tenemos que dar prioridades. Para ser claros, ningún jugador tiene las puertas cerradas, pero tenemos convicciones y tomaremos decisiones en qué es lo mejor para el club, y no lo haremos por popularidad”, cerró.