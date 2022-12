Hugo Tocalli muestra confianza en La Roja: “Chile no está lejos de ser campeón del mundo a nivel juvenil”

El exjugador y entrenador argentino, Hugo Tocalli, se refirió a las opciones que tiene La Roja para conquistar un título mundial en categorías juveniles, logro que él pudo conseguir como DT de Argentina cuando salió campeón del Mundial Sub 20 de Canadá 2007.

En diálogo con DSports, el ex técnico de la selección chilena sub 20 aseguró que “Chile no está lejos de ser campeón del mundo a nivel juvenil, yo lo he vivido”.

Además, Tocalli mencionó algunas claves que se necesitan para ganar un Mundial juvenil. “Hay que trabajar mucho, un proyecto serio y a largo plazo deben competir con el exterior. Se necesitan partidos difíciles de crecimiento para los jóvenes”, señaló.

Hugo Tocalli: su pasado en Colo Colo y el presente de Argentina

Por otro lado, el trasandino recordó su paso por la banca de Colo Colo (2009-2010), club con el cual consiguió un título del torneo nacional. También le dio un consejo a Gustavo Quinteros de cara a la conformación del plantel para el 2023.

“Cuando llegué a Colo Colo, todo lo que pedí, me lo trajeron, me costó los primeros partidos, pero después empezamos a ganar y logramos un equipo que salió campeón y jugaba muy bien. Quinteros debe estar preparado para tener reemplazos”, indicó Hugo Tocalli.

Por último, el entrenador de 74 años anticipó la semifinal de Argentina ante Croacia por el Mundial de Qatar. “Veo un partido muy duro para Argentina. Será un rival que no te va a dejar jugar, muy cerrado, fuerte en la marca y cuando atacan te lastiman”, complementó.