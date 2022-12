“Me quería quedar”: Gabriel Costa explicó los motivos que gatillaron su alejamiento de Colo Colo

Mucha sorpresa causó hace algunas semanas el alejamiento definitivo de Gabriel Costa en Colo Colo. El ariete fue una de las figuras en la conquista de la estrella 33 del Cacique y todo hacía pensar que seguiría en el club, más aún cuando Gustavo Quinteros lo quería para el siguiente año.

En conversación con “Pelota Parada” de TNT Sports, el delantero peruano reveló los motivos que gatillaron su alejamiento del Cacique.

“Habían puntos que no estuve de acuerdo en la negociación (…) me quería quedar y mi familia también, mi hijo mucho más“, comenzó diciendo Costa.

En esa misma línea, añadió que “fue una decisión propia. Sorpresiva para mí, donde fue en cosa de horas“.

Respecto a su destacado paso por los albos, manifestó: “Cuando llegué no demostré quién soy (…) me preparé para la oportunidad que me dio Gustavo (Quinteros) y la aproveché. Siempre quise estar. Nos preparamos para colocar al club donde se merece”.

Consultado sobre cómo cree que le va ir al equipo con su ausencia, aseguró que ve bien al plantel para la próxima temporada.

“A Colo Colo le va a ir muy bien, sin ninguna duda. La calidad de jugadores es muy buena y sé que estarán a la altura“.

Finalmente, Costa tuvo palabras para Mario Salas. “Soy un agradecido de Mario Salas, el que hizo lo posible para que llegara al club”, cerró.