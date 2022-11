Pablo Milad valora la mantención de los torneos largos en Chile: “Es una victoria para el fútbol”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, destacó las resoluciones tomadas por el Consejo de Presidentes, donde entre otras cosas se decidió mantener el formato de torneos largos para la Primera División y Primera B.

“Es una victoria para el fútbol, no para el directorio. Justificamos cada propuesta con base en estudios estadísticos. En cinco años de campeonato largo hay una estabilidad futbolística en los clubes, con nuevos planteamientos donde se pueden hacer procesos. Aprobamos seguir la normativa sub 21, la cual se va a fortalecer con un campeonato de reserva sub 21″, aseguró, junto con valorar la mantención de los cupos de extranjeros.

“Habíamos conversado con el Sifup respecto a esto, tenemos cinco extranjeros y uno adicional del fútbol formativo con dos años en dicha instancia. No hubo ningún problema en eso, incentivando traer a los mejores extranjeros para subir el nivel de nuestra liga”, remarcó Pablo Milad.

Otros elementos a resolver por la ANFP

También apuntó a la opción de que se aumenten a 16 los clubes de la Segunda División Profesional. “Es una propuesta que se está analizando, el Consejo de Presidentes debe revisarlo. Propusimos autonomía de la segunda división para que decidan las bases de su campeonato, hacemos reuniones para escuchar su posición y, una vez lo aprueben, se haga la última revisión“, apuntó el mandamás de la ANFP, que también dejó abierta la discusión para el Campeonato Nacional Femenino.

“Hay propuestas que se están barajando, no hay nada concreto. No queremos evadir la ley ni perjudicar al fútbol femenino, estamos trabajando para especificar los avances y lineamientos en torno a su profesionalización, buscando lo mejor para ellas. Puede mejorar mucho el fútbol, pero lo puede perjudicar si se profesionaliza masivamente algo que no es profesional hoy en día”, concluyó.