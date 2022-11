Michael Clark zanja plazos para la U modelo 2023: “El nuevo DT y la gerencia deportiva tomarán las mejores decisiones posibles”

En la previa a la participación en el Consejo de Presidentes, el mandamás de Azul Azul, Michael Clark, explicitó la postura con la cual afrontan el debate en torno a las bases del campeonato de Primera División para 2023.

“Estamos preocupados, creemos que cosas que hemos oído para los cambios en las bases no van en la dirección correcta. Bajar los minutos de juveniles, aumentar los extranjeros y que se implementen torneos cortos no le hace bien a la industria. Estamos por mantener la participación de juveniles, los torneos largos y no estamos a favor de que se llegue hasta a ocho“, apuntó, junto con profundizar en el comunicado expuesto este martes por la U de Chile en torno al rechazo al artículo que prohibía la presencia de representantes en los clubes.

“Hay decepción porque era una oportunidad importante para empujar una agenda que le hace bien a la industria del fútbol, habían cambios que le hacían bien y no se pudo avanzar, como la multipropiedad y cómo participan los representantes“, planteó el presidente de Azul Azul.

Michael Clark y el futuro de la U de Chile

En lo netamente deportivo, no quiso refrendar el acuerdo con Mauricio Pellegrino para que sea el próximo entrenador azul. “No estamos en condiciones de ratificarlo, hemos tenido buenas conversaciones y esperamos que su llegada se dé lo antes posible. Es un tremendo técnico, sería un honor que pueda venir a dirigir”, sostuvo.

De todas formas, según información de ADN Deportes, todo apunta a que este mismo martes el argentino sería anunciado como entrenador del cuadro universitario laico. Igualmente, el mandamás del club apuntó a los siguientes pasos de cara al armado del plantel 2023.

“Queremos esperar a que llegue el técnico, para en conjunto con él y la gerencia deportiva, tomar las mejores decisiones posibles. Eso no va a ser la excepción”, cerró antes de ingresar al Consejo de Presidentes.