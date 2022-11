La desolada reflexión de Matías Cano tras frustrado ascenso con Cobreloa: “No tengo respuesta de lo que pasó y no creo poder tenerla nunca”

Este domingo, Cobreloa vivió su peor jornada de todo el año. Los “loínos” perdieron por goleada ante Deportes Copiapó en el partido final de la liguilla del ascenso, con lo cual, se mantuvieron en la Primera B y los copiapinos subieron a la División de Honor.

Aquella situación fue un durísimo golpe para todo el plantel, hinchas y simpatizantes de los “Zorros del Desierto”. Y uno que mostró su frustración fue Matías Cano, arquero del cuadro naranja. Tras el partido, el meta se pronunció en sus redes sociales y lanzó una sentida reflexión de lo ocurrido.

“Me queda la tranquilidad de poder mirar a la cara a cada uno de los que está en la foto sin sentir vergüenza por perder una final. Y agradezco con el alma que estén acá conmigo”, escribió el portero en una historia de Instagram, en la cual aparece junto a sus familiares.

Además, el guardameta tuvo palabras para los hinchas “loínos”. “A la gente de Cobreloa, aún no tengo respuesta de lo que pasó y no creo poder tenerla nunca. Sé que el fútbol te da revancha de verdad y que no es solo un dicho. Mañana me levantaré pensando en eso”, agregó.

La reflexión de Matías Cano en redes sociales