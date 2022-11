Benjamín Kuscevic y un posible retorno a la UC: “Quiero seguir jugando afuera, pero no descarto nada todavía”

En el contexto de una clínica deportiva en Las Condes, organizada por Nike, el defensor nacional Benjamín Kuscevic conversó con ADN Deportes, instancia en que analizó su 2022 en Palmeiras.

“Con altos y bajos, pero si tuviera que analizarlo lo dividiría en un primer semestre donde tuve mucha más continuidad y un segundo semestre donde jugué menos en Palmeiras. Siempre se aprende, hay que mantenerse humilde y seguir con las mismas ganas de siempre para mejorar la situación”, apuntó el central de 26 años.

Considerando el hecho de que no ha podido consolidarse como titular en Brasil, el nombre de Benjamín Kuscevic ya ronda en el mercado de fichajes, incluyendo una eventual chance de volver a la UC.

“Lo que quiero es seguir jugando afuera. No se ha definido si voy a continuar en Palmeiras. Lo que más quiero es estar en la selección y necesito continuidad. Si no puedo tener eso habrá que tomar decisiones pero no hay nada cierto todavía. No descarto nada todavía”, aseguró, ilusionado con proyectarse en el fútbol del “Viejo Continente”.

“Absolutamente, me gustaría tener una carrera en Europa, tengo pasaporte comunitario y eso me abre más las puertas. Tengo ganas de tener más continuidad”, remarcó quien tuvo un paso por la cantera del Real Madrid.

Benjamín Kuscevic, La Roja y Qatar 2022

Ante su falta de continuidad en Palmeiras, el defensor nacional perdió terreno en la selección chilena, donde no participó de la última convocatoria, aunque sí está en el radar de Eduardo Berizzo, a quien defendió pese a no sumar triunfos aún en el equipo.

“Hay que mirarlo con más profundidad. Aunque no se ha ganado, se trabaja muy bien y con mucha intensidad. Si eso se mantiene, los resultados van a llegar. Se nota esa diferencia de intensidad aunque Berizzo lleva poco tiempo”, aseguró, junto con mostrarse indiferente ante un eventual cambio en la fecha de arranque para las clasificatorias al Mundial 2026.

“No creo que sea un factor determinante. En la fecha que esté determinado iniciar hay que comenzar de la mejor forma. Se entrena para estar preparados para salir a ganar en cuanto empiece”, resolvió quien no se queda ajeno al desarrollo de Qatar 2022.

“Me gustó mucho lo que vi de España, junto a Brasil son los serios candidatos a ganar. A mi me gustaría que ganara Portugal, por gusto personal”, explicó el defensa. Además, como conocedor del fútbol brasileño, le bajó el perfil a la lesión de Neymar.

“Es muy controversial en Brasil por lo que declara, pero no creo que pase por ahí. Es determinante, pero Brasil tiene tantos jugadores sobre la media en esa posición que no me imagino un equipo resentido por su lesión“, concluyó el formado en la UC.