Daniel Morón y posible fichaje de Carlos Palacios tras ser acusado de violencia intrafamiliar: “No estamos en negociaciones con él”

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, habló este viernes en el marco de la celebración por los 10 años en que Colo Colo se consagró campeón en la Copa Libertadores femenina.

En la instancia, el directivo abordó la posible contratación de Carlos Palacios, la actualidad del plantel, refuerzos y también tuvo palabras sobre Gustavo Quinteros.

Respecto a la contratación de Palacios, quien fue denunciado por su pareja por violencia intrafamiliar, indicó que “nosotros no hemos estado en negociaciones con Carlos Palacios. Ha estado en carpeta en algunos momentos y hablamos con su representante hace seis meses atrás. Lamento mucho lo que está viviendo Carlos, pero no estamos en negociaciones con él”.

En esa línea, añadió: “No está descartado, pero prefiero no decir nada hasta que tengamos conocimiento de la causa”.

Otros temas abordados por Morón

¿Conformación del plantel?

-Yo no lo encuentro lento, ya que nos queda un mes y 10 días para que comience el torneo. El año pasado entregamos al cuerpo técnico el plantel completo para hacer la pretemporada, y en eso estamos trabajando para hacerlo de la misma forma.

¿Renovación de Gabriel Costa?

-Estamos en conversaciones muy avanzadas. No tenemos novedades de un eventual traspaso a Alianza Lima. Estamos con él en contacto y negociaciones.

¿Omar Carabalí?

-No es un tema que haya sido a último momento la salida de él. Creemos que le hace falta salir a competir, como el algún momento sucedió con William Alarcón, para que en algún momento pueda volver al club y esté en mejores condiciones de la que está él.

¿Críticas de Aníbal Mosa?

-Yo entiendo que son para manejarlas internamente. Yo hablé con él y como siempre se aclaran las cosas y tenemos que salir adelante como equipo que somos y de esa manera seguramente podemos llegar al éxito.

¿Contrataciones?

-Contratamos a De Paul, tenemos avanzadas algunas otras contrataciones que sabrán en su momento y haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para armar un equipo competitivo el próximo año.

¿Leandro Benegas?

-Estaba en carpeta hace seis meses atrás, pero esperaremos para traer jugadores revisados o visados por parte del técnico.

¿Tranquilidad en Gustavo Quinteros?

-Yo trabajo para dejar tranquilo al técnico, a nuestra gente, a nuestros hinchas y para mi dejarlos tranquilos es que el equipo se conforme bien y pueda ser campeón.

¿Novedades sobre Gabriel Suazo?

-No, no he tenido novedades respecto a Suazo.