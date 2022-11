Hincha chilena conoce a figura del Real Betis y se emociona hasta las lágrimas: “Pensé que nunca lo iba a poder ver”

Los partidos amistosos del Real Betis con Colo Colo en Concepción y Viña del Mar permitieron que varios chilenos pudieran ver un poco más de cerca a los jugadores del cuadro español, sin embargo, una fanática cumplió su sueño y conoció en persona a una de las figuras del plantel “bético”.

El club sevillano publicó en sus redes sociales un video en el cual aparece una fiel fan de Sergio Canales. La seguidora chilena pudo estar cara a cara con el mediocampista, lo abrazó y se emocionó hasta las lágrimas.

“Tú eres un ejemplo para mí, te sigo hace muchos años y ver todo lo qué has pasado y cómo saliste adelante, a mí me motiva a seguir. Te quiero mucho”, señaló la chica, mientras que el volante la miró con atención.

Entre lágrimas, la hincha explicó que fueron “tantos años siguiéndolo y ahora al fin poder verlo, que haya sido tan simpático…. He estado en las buenas y en las malas. Lamentablemente por dinero yo no podía viajar a España, pensé que nunca lo iba a poder ver. Ahora que el Betis venga a mi país y poder tener a Sergio acá, me emociona mucho”.

Además, la fanática chilena explicó que sus padres son seguidores del fútbol español, de ahí comenzó su pasión por el elenco “bético”. “Lo que más me hizo quedarme con el Betis en el tiempo, fue el hecho de que todo funciona como una familia, las cosas se hacen de una forma tan buena, es un amor que no se entiende hasta que uno lo vive”, relató.

“Lo que le puedo decir a la gente es que luchen por sus sueños, porque yo desde el fin del mundo estuve apoyando al Betis, muchas veces soñé conocer al plantel y lo logré, así que luchen, tarde o temprano la vida los va a premiar”, concluyó la aficionada.

Así fue el emotivo momento de la hincha con Sergio Canales