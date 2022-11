Johnny Herrera y los posibles refuerzos para la U: “Prefiero a un jugador que no haya pasado por Colo Colo”

Con la temporada 2022 cerrada para los equipos de Primera División, los clubes del fútbol chileno están de vacaciones pero con los ojos puestos en el 2023, y ahí varios movimientos se gestaron durante las últimas horas, los cuales fueron analizados por Johnny Herrera.

El exportero de la Universidad de Chile, hoy comentarista en TNT Sports, comentó el rumor que surgió en el citado canal por la posible chance de que Matías Zaldivia, hoy exdefensor de Colo Colo arribe como refuerzo para los azules.

“Para mí no es el ideal, yo prefiero a un jugador que no haya pasado por Colo Colo, y no porque si va a rendir o no, si no que esa mancha que tiene al llegar a la U, le cuesta canalizarla tanto al jugador como al hincha”, partió analizando.

Ante la insistencia de los panelistas, Johnny Herrera insistió en que: “estamos llenos de ejemplos. (Jean) Beausejour no lo pasó bien, Gonzalo Jara tampoco, incluso, declaro que se arrepentía de haber fichado en la U y no en Boca”, aseguró.

Complementó diciendo que: “(Jean) Beausejour la rompió en Colo Colo y en la U no fue lo mismo, Gonzalo (Jara) también (…) ese paso por Colo Colo termina hasta coartando la posibilidad de rendir al 100%”, cerró el ídolo de los azules en medio de la conversación en “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

Cabe recordar que la Universidad de Chile se encuentra en plena búsqueda de entrenador para comenzar a definir el plantel 2023. Por otra parte, Matías Zalvidia, tal como lo adelantó ADN Deportes el pasado jueves, dejó Colo Colo este viernes definitivamente.