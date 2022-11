Lo que inició como una alternativa, finalmente este lunes se confirmó. Byron Castillo no fue citado en Ecuador para disputar el Mundial de Qatar 2022. Pese a que terminó siendo un nombre fijo en el proceso del técnico Gustavo Alfaro, desde la “Tri” decidieron no arriesgarse debido al polémico caso que arrastra el jugador.

Precisamente, este martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol explicó que el zaguero quedó fuera de la nómina para evitar el “riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones”, todo esto a raíz del fallo que entregó el TAS en contra del combinado ecuatoriano.

La ausencia del lateral izquierdo en Qatar ya es un hecho. Si bien, el futbolista aún no habla sobre esta marginación, pero en sus redes sociales sí se pronunció con un mensaje en apoyo para sus compañeros, aunque también lanzó una peculiar frase.

¿Qué dijo Byron Castillo tras quedarse fuera del Mundial?

“Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina aquí, sigo de pies y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así, mi vida fuera bien aburrida”, señaló el jugador a través de una historia de Instagram.