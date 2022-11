Gary Medel, zaguero de la selección chilena, se pronunció en la antesala de la gira europea que tendrá La Roja. En este escenario, el “Pitbull” defendió el proceso de Eduardo Berizzo, pero dejó claro que se deben mejorar los resultados.

“Hay que tratar de seguir por el mismo camino que estábamos haciendo con Berizzo. Él está trabajando súper bien. Tiene una intensidad que habíamos perdido, nos estamos tratando de adaptar, solo que son pocos días los que estamos en la selección, la adaptación debe ser rápida y darlo vuelta, por lo que quiere el entrenador y nosotros”, señaló el defensor nacional en diálogo con ESPN.

De cara a los próximos amistosos contra Polonia y Eslovaquia, el formado en la UC afirmó: “Espero que nos vaya bien, porque es la última vez que nos juntamos antes de la Eliminatoria y esto ya tiene que dar un poco de resultados”.

Además, el bicampeón de América no mostró problemas por la seguidilla de partidos que arrastra. “No se descansa, tendré vacaciones cuando me retire del fútbol, pero en estos momentos me siento bien. Creo que son pocos los jugadores que juegan constantemente acá en Europa y obviamente yo soy uno de ellos. Me siento bien y tengo para dar mucho”, aseguró.

Gary Medel y su presente en Bologna

El zaguero chileno también analizó el rol que cumple en su club como volante. “He jugado casi toda mi carrera de contención, así que me siento bien, físicamente he mejorado bastante, porque no es lo mismo jugar de central que de mediocampo”, mencionó.

En cuanto a la campaña que sostiene el Bologna con su nuevo DT, Thiago Motta, Medel añadió que “trabaja súper bien, con mucha intensidad, ideas claras y el grupo está convencido. Estamos por buen camino y hay que seguir igual”.