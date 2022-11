Agustín Farías y el fallo del Tribunal de Disciplina contra Antofagasta: “Fue lo más justo por el bien del fútbol chileno”

El volante de Palestino, Agustín Farías, habló este viernes junto a Los Tenores de ADN y se refirió al fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP que ratificó la entrega de los tres puntos a los árabes y el descenso de Deportes Antofagasta a Primera B por el suspendido entre ambos equipos.

“Estábamos con una gran incertidumbre, no sabíamos lo que iba a pasar. Por el bien del fútbol chileno fue lo más justo, que si bien afecta a Antofagasta con un descenso, las cosas no se hicieron bien”, explicó el jugador de 34 años.

“A raíz del comunicado de ayer, estuvimos todos con una gran incertidumbre. Antes de eso estábamos tranquilos, porque la primera sala fue unánime, pero después dudamos de lo que iba a pasar”, agregó.

Agustín Farías y el frustrado partido ante Antofagasta

Sobre el suspendido choque ante el cuadro ‘Puma’, el mediocampista del ‘Tino Tino’ explicó que “por lo general Palestino siempre tiene un plan b en caso de no jugar en La Cisterna. Siempre estuvimos predispuestos a jugar el partido. El día viernes previo al partido viajamos a Antofagasta pensando que el partido se iba a jugar a las doce, después nos cambian y lo aceptamos. Sin embargo, nos presentamos y no pudimos pasar, entonces fue un mal manejo”.

“No sé quién será el responsable, pero estas cosas no pueden pasar en el futbol. Después nos preguntamos por qué no podemos competir internacionalmente si no podemos jugar un partido de futbol. Ojalá que esto no vuelva a pasar”, agregó.

Finalmente, Agustín Farías habló sobre los próximos desafíos con Palestino de cara a la temporada 2023, donde aseguraron su participación a la Copa Sudamericana. “Hasta hoy estuvimos con Gustavo (Costas) y planificando este partido. Ahora ya pensaremos en lo que viene, este año nos faltó ser más regular, pero son cosas para mejorar para el próximo año”, cerró.