Paulo Díaz asume un nuevo rol en La Roja: “Me siento uno de los referentes de la selección”

Paulo Díaz habló tras la victoria de River Plate por 4-3 ante Colo Colo y se refirió a los próximos desafíos que tendrá la selección chilena ante Polonia y Eslovaquia por la fecha FIFA de noviembre.

El defensor fue convocado por Eduardo Berizzo para disputar los amistosos internacionales del 16 y 20 de noviembre y confesó sentirse como uno de los líderes de La Roja.

Paulo Díaz: “He agarrado experiencia”

“Tengo grandes expectativas de estos amistosos que vienen y con las ganas de hacerlo lo mejor posible siempre por la selección”, comentó el zaguero de 28 años.

“La verdad es que me siento uno de los referentes de la selección. Esto es durante los años, he agarrado experiencia y siempre he estado en las nóminas. Hoy en día me toca asumir ese rol con los más grandes y guiar a los que vienen de nuevas generaciones, para que estén a la altura de todos”, agregó.

Finalmente, Paulo Díaz aseguró que “debemos trabajar de la mejor manera para que no solo nos mostremos los más grandes, sino también los que vienen de atrás y ofrecerle lo mejor a la selección”.