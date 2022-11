Gerencia de Deportes La Serena y el descenso a Primera B: “Acá no está muerto el proyecto”

En Deportes La Serena son, de momento, el único equipo ya confirmado como descendido a la Primera B luego de haber perdido en la última fecha por 3-0 ante Audax Italiano en La Florida, considerando que la caída de Deportes Antofagasta está pendiente del fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

Por lo mismo, en la dirigencia granate se expresaron complicados ante lo ocurrido. “Lo primero, ofrecer disculpas al hincha de la Serena que no se merece lo que estamos viviendo después del esfuerzo que han hecho por el club. La campaña fue decepcionante y evidentemente fracasamos durante este proceso. Nunca se pensó perder la categoría y si bajamos hay un fracaso rotundo que no vamos a negar”, aseguró el gerente del club, Martín Ossandón.

“A partir de este momento comenzamos el proceso de retorno al fútbol de primera. El club por historia por el compromiso de la ciudad, por sus hinchas no merece estar fuera de la categoría superior del fútbol chileno. Acá no está muerto el proyecto, muerto está el que no pelea y este club y sus hinchas son un ejemplo de resiliencia y levantarse frente a las adversidades. Esta administración va a tener esa guía para este nuevo período”, remarcó el directivo de Deportes La Serena.

Todo de cara al inicio de un nuevo proceso tras haber contado con tres entrenadores durante el Campeonato Nacional 2022 (Ivo Basay, Pablo Marini y Óscar Correa), instancia en la cual “durante los próximos días” se zanjará qué jugadores continuarán en la Cuarta Región y quienes seguirán de cara a la campaña en la Primera B 2023.