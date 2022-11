El emotivo discurso de Piqué en su último partido con Barcelona: “Esto no es un adiós, nací y moriré aquí”

FC Barcelona se impuso este sábado por 2-0 ante Almería por decimotercera fecha de La Liga española, sin embargo, el duelo estuvo marcador por la despedida de su leyenda Gerard Piqué, que disputó su último partido con la camiseta blaugrana.

El futbolista español jugó 85 minutos en el compromiso y recibió una serie de homenajes por parte de sus compañeros y la hinchada en el Camp Nou. Tras el partido, el público se rindió ante el defensor, que entregó un emotivo discurso entre lágrimas.

“Querer es dejar marchar. Hay tanto amor y pasión entre el Barça y yo. Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí. En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse”, dijo el catalán.

“Siempre es dífícil decir adiós. Hemos ganado y la gente ha estado con el equipo desde el primer minuto. Con esta conexión que he tenido desde el primer día hasta el último”, agregó.

En esa línea, Gerard Piqué aseguró que “esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!”.

“Estos seis meses han sido muy muy difíciles. Hoy ha sido una liberación. Jugar de inicio, me encontré muy bien, despedirme así. La vida sigue. A por la siguiente etapa. Queda mucha vida. Estoy feliz”, sentenció.