El histórico exfutbolista nacional, Carlos Caszely, se refirió al entrenador chileno del momento, Manuel Pellegrini, quien sigue firme al mando del Real Betis y en unas semanas más volverá a Chile para disputar partidos amistosos contra Colo Colo.

El “Chino” tuvo palabras de elogios para el “Ingeniero” por su trabajo en Europa, sin embargo, lanzó una tajante aclaración. “Pellegrini no va a dirigir nunca a la selección chilena”, aseguró en diálogo con Agencia EFE.

¿La razón? El “Rey del metro cuadrado” explicó que “hace un tiempo, su mejor amigo, su compadre, su hermano, Arturo Salah, fue presidente de la Federación y Pellegrini no quiso venir, no quiere pasar malos ratos, aquí en Chile no te perdonan ni una cuando diriges a la selección”.

El ídolo de Colo Colo también anticipó los dos choques amistosos que tendrá Real Betis ante el “Cacique”. Para el otrora delantero, el fútbol sudamericano está “un peldaño por debajo. Seguro que pasan por encima de Colo Colo, por mucho que sea uno de los mejores equipos del continente”.

Por último, Carlos Caszely palpitó el derbi sevillano entre el Betis y Sevilla, donde Manuel Pellegrini y Jorge Sampaoli se medirán cara a cara. “La tranquilidad, la parsimonia y la sapiencia de Pellegrini frente a la locura de Sampaoli, que ha logrado que sus equipos alcancen logros importantes. El resultado es incierto”, completó el exfutbolista.