Nicolás Núñez y el ascenso de Magallanes: “Es consagrar un trabajo que viene hace dos años”

La alegría está desatada en Magallanes. Después de ser el mejor equipo de la temporada 2022 en la Primera B, este martes concretó su regreso a la Primera División tras 36 años.

La historia llegó a su final, al menos para la “academia”. El cuadro de la Región Metropolitana, después de más de tres décadas, volverá a jugar en Primera División tras consagrase campeón de la Primera B 2022 en un dramático desenlace ante Cobreloa.

En medio de los festejos, Nicolás Núñez, entrenador de la “academia”, conversó con TNT Sports y comentó que: “es consagrar un trabajo que viene hace dos años, y el club un tiempo más largo. Estoy feliz porque los jugadores tuvieron un año increíble, quiero felicitar a Cobreloa, a Emiliano Astorga, porque fuimos competidores hasta el último partido, dos rendimientos increíbles en la categoría”, partió diciendo.

Sobre Cobreloa, rival que los presionó hasta el final, sostuvo que: “ellos sacaron lo mejor nuestro, nos exigieron lo mejor de nosotros, logramos sacar 70 puntos, algo que no sé si se había logrado en la categoría, terminamos jugando respetando nuestra forma, creemos en ella y muchas veces se dijo que en esta categoría sé no le podía dar importancia al balón y ahora tenemos premio”, dijo.

“Ese partido en Copa Chile (ante Cobreloa) nos da un impulso importante, eso no hizo creer mucho más en nuestra idea, nunca bajamos los rendimientos. Esas cosas a veces sirven de motivación, lo importante es que nunca perdimos la punta, y en esos momentos de mucha presión supimos lo supimos mantener”, complementó el adiestrador.

Respecto a la temporada, donde se consagraron campeones, Nicolás Núñez esgrimió que: “para nosotros fue super desafiante. Si había algo que tenía claro cuando asumí el desafío, era que a mí me regalaron algo cuando no tenía nada en el fútbol. Tenía que convencer a mis jugadores, elegimos bien a los referentes, y obviamente se sintieron identificados, no era fácil que la gente se acostumbrara a nuestra forma de juego”, aseguró.

Cerró adelantando lo que será la final de Copa Chile y el posible rival: “el que sea, obviamente tengo amigos en los dos cuerpos técnicos, espero que sea el mejor, que sea una linda final, celebraremos y después nos prepararemos para esa final, será un rival muy duro cualquiera de los dos“, sostuvo sobre la U o Unión Española.