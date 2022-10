Iván Morales y el título de Colo Colo: “Me hubiese gustado estar, vi con alegría y envidia sana las celebraciones”

El ex delantero de Colo Colo y actual Cruz Azul de México, Iván Morales, se refirió al título conseguido por el “Cacique” en el Campeonato Nacional 2022 y aclaró sus problemas con Daniel Morón, gerente deportivo de los albos, tras las polémicas declaraciones que hizo su representante.

Sobre la estrella 33 que conquistaron sus excompañeros, el jugador de 23 años comentó en diálogo con DirecTV que “ellos se lo merecen porque demostraron que estaban un peldaño más arriba que el resto de los equipos en Chile. Obvio que me hubiese gustado estar, vi con alegría y envidia sana los videos de las celebraciones con mis amigos“.

A pesar de ello, el atacante remarcó que su deseo no es volver. “Hoy estoy muy contento en Cruz Azul, que es un grande de México. Me hubiese gustado jugar mucho más, pero tengo tres años de contrato y quiero pelear mi opción”, aseguró.

Iván Morales y su partida de Colo Colo

El formado en los albos también recordó su temporada pasada en Colo Colo, donde perdió el campeonato a manos de la UC. “El año pasado hicimos una buena temporada, ganamos Copa Chile. Pero hubo cosas muy injustas. Me imagino que hoy a ningún club le detectan contacto estrecho y que eso afecte a 200 personas”, indicó.

“Por mí me quedo toda la vida en Colo Colo. Pero cumplí un ciclo y sentí que el año pasado también hubo cosas injustas donde me acusaban o culpaban de cosas que no eran ciertas. Creo que era el momento de partir”, agregó.

Finalmente, habló sobre su actual relación con Daniel Morón. “Eso de que no volvería al club mientras esté Morón no lo dije yo, fue mi representante (Juan Cruz Oller), que se molestó al igual que mi familia por unas declaraciones. Pero lo hablamos con Daniel, no tenemos problemas. Si lo veo lo abrazo, le tengo gran cariño”, cerró.