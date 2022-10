Diego Latorre llenó de elogios a Arturo Vidal antes de la final de Copa Libertadores: “Tiene una gran categoría”

El exfutbolista y actual comentarista deportivo, Diego Latorre, llenó de elogios al chilenos Arturo Vidal antes de la final de la Copa Libertadores entre el Flamengo y el Atlético Paranaense.

A pesar de las loas, dejó en claro que el mediocampista nacional no será titular en el cotejo y recién podría ver acción en el complemento.

Al respecto, Latorre lanzó de entrada en As Chile que Vidal “seguramente va a tener un rol complementario, ingresará en el segundo tiempo”..

En esa línea, añadió: “Es ese tipo de jugadores que pueden aportar esa energía, esa garra y con la gran categoría que tiene Arturo para este tipo de partidos“.

Finalmente, cerró diciendo que “aún no sabemos la formación, pero como Vidal no viene jugando con continuidad, me parece que puede ingresar en el segundo tiempo”.

Consignar que el partido final por el certamen continental, se disputará este sábado desde las 17:00 horas en Guayaquil, Ecuador.