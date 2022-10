Juan Martín Lucero: “No tengo la necesidad de irme de Colo Colo, a no ser que sea algo difícil de rechazar”

El delantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero, es una de las grandes incógnitas en torno a la conformación del plantel campeón de cara a la temporada 2023. En Blanco y Negro ya se han manifestado dispuestos a invertir los 900 mil dólares en su pase.

De hecho, el propio trasandino expresó su interés en continuar. “Si es por mí yo me quedo acá. No tengo la necesidad de irme, a no ser que sea algo difícil de rechazar. Estoy muy bien y feliz. Lo sabe mi familia, amigos y el club (…) En un club tan grande, siempre quieres pelear todo. Cada derrota duele como un puñal, porque se siente el doble”, aseguró el “Gato Goleador” en conversación con el programa “Sabor a Gol” de TNT Sports.

Juan Martín Lucero explicitó su interés en tener un mejor rendimiento con Colo Colo a nivel internacional. “La Libertadores es la copa que más deseo tener. La edición de este año me dejó sensaciones de bronca e impotencia, fue un sabor muy amargo. Estuvimos a la altura y lo demostramos. Después pasaron cosas y bajamos el rendimiento y nos quedamos sin nada”, planteó el artillero albo en el Campeonato Nacional 2022.

Por lo mismo, Esteban Paredes le agradeció directamente al trasandino durante el programa antes mencionado, del cual es conductor. “Tu llegada le dio un plus importante al club, porque hace rato se buscaba a un ‘9’ goleador. Encajaste de manera fenomenal. Muchos alabamos tu juego y esperamos que te puedas quedar en Colo Colo mucho tiempo. Agradecido de que puedas estar en el equipo y formar parte de este gran grupo”, comentó el exartillero del Cacique.