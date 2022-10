Nery Domínguez aseguró que no llegará al partido ante Huachipato de este domingo: “Sentí la molestia y tengo que ver qué es lo que tengo”

El futbolista de Universidad de Chile, Nery Domínguez, habló con los medios de comunicación tras la igualdad sin goles entre su escuadra y Unión Española por la semifinal ida de la Copa Chile.

El central laico sufrió una lesión en el cotejo y tuvo que abandonar la cancha antes que finalizara la primera mitad.

“Me sentí un poco adolorido. No me animo a decir nada, pero estoy con dolor y veré en las próximas horas cómo me sigo sintiendo“, comenzó diciendo de entrada.

Respecto a cómo vivió el duelo desde el banco tras su salida, indicó que “se sufre mucho de afuera, pero creo que en líneas generales hicimos un buen partido. Los muchachos que entraron en el primer tiempo lo hicieron muy bien, la serie sigue abierta y daremos todo para ganar la llave”.

En esa línea, añadió: “Fue un partido difícil, pero falta toda la segunda parte, así que vamos a seguir luchando para pasar a la final”.

Sobre al masivo apoyo de la hinchada en el CAP de Talcahuano, Domínguez sostuvo que “fue espectacular el apoyo de la gente. Hoy llenaron el estadio como siempre, así que estamos muy agradecidos.

Finalmente, fue consultado respecto a si cree que llegará al partido de este domingo frente a Huachipato. “No creo, porque hoy sentí una molestia y bueno, tengo que ver qué es lo que tengo”, cerró.