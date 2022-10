Ex DT de Francia cuestionó críticas de Kylian Mbappé al fútbol sudamericano: “No se puede decir que Chile o Colombia no son buenos equipos”

Han pasado algunos meses desde que Kylian Mbappé, uno de los llamados a ser figura en Qatar 2022, se le ocurrió plantear una crítica en torno al desarrollo de las selecciones sudamericanas.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”, planteó en su oportunidad el delantero de Francia, frase que lo ha llenado de críticas desde este lado del planeta.

Sin embargo, ahora se sumaron compatriotas suyos a los cuestionamientos respecto a lo que dijo, tal como fue la respuesta del ex DT de “Les Bleus”, Raymond Domenech, quien dirigió al plantel que logró el subcampeonato del mundo en Alemania 2006.

“Kylian Mbappé, en este caso, es mejor que se calle. No se puede decir algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos. Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes. Equipos como Uruguay, con jugadores de alto nivel. No sé. Para Mbappé, era mejor no hablar de eso. No se puede decir eso, para mí”, explicó en declaraciones al diario Olé de Argentina.

“Espero que si nos encontramos con equipos sudamericanos en el Mundial, que no se agarren de lo que ha dicho Mbappé. Sería lo mejor”, remarcó Raymond Domenech, que entregó sus candidatos para el Mundial de Qatar 2022.

“Yo veo tres equipos, Francia, Argentina y Brasil, los otros no van a poder hacer siete partidos del mismo nivel para llegar al final. El problema es que podemos encontrarnos a Argentina en octavos. Para mí es un problema, es mejor ganarle a Dinamarca”, comentó el DT de 70 años.