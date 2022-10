A pocas semanas para que arranque el Mundial de Qatar 2022, Dani Alves no pierde la esperanza de poder jugar el certamen y salir campeón con Brasil. Incluso, el experimentado futbolista reveló que no ha parado de soñar con que levantará la anhelada copa.

“Me imagino levantando el trofeo, con mi tripulación. Esto martilla todos los días en mi cabeza. Duermo con él y me despierto con él. La única manera de acercarse a la meta es crear una relación con ella. El momento de soñar en grande y en pequeño es el mismo. Entonces, ¿por qué voy a soñar en pequeño cuando puedo soñar en grande?”, explicó el zaguero en diálogo con UOL Esporte.

El actual jugador del Pumas de México no estuvo convocado en los últimos amistosos de la selección brasileña, sin embargo, se mostró confiado en que irá a Qatar y quiere tener su revancha, ya que, por lesión no pudo disputar el Mundial de Rusia 2018.

“Para mí, jugar el Mundial 2022 se convirtió en un desafío desde el momento en que no pude ir al 2018. Cuando estaba por ir, pasó una fatalidad que no me permitió ir. Eso creó un desafío. Creo que el 2018 fue el peor momento de mi carrera”, confesó el ex Barcelona.

Además, Dani Alves reconoció que el perderse la Copa del Mundo en 2018 fue peor que vivir en cancha la goleada 7-1 de Alemania sobre Brasil en el Mundial 2014.

“Lo de 2018 duele más, por claro. Cualquiera que sea la enseñanza, sigo prefiriendo la enseñanza, por dolorosa que sea. La Copa del Mundo de 2014 fue una enseñanza”, complementó el lateral derecho.