Sifup descarta suspicacias por denuncias contra Barnechea: “No tenemos intención de ayudar a ningún club”

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) denunció públicamente a Barnechea en torno a una serie de “sumas y conceptos adeudados” a dos de sus futbolistas, el arquero Robert Moewes y el defensa Byron Nieto.

“Según las normas deportivas vigentes, los clubes no pueden obtener y se les puede revocar su licencia si mantienen deudas “vencidas” como las expuestas. Es urgente que se haga cumplir la reglamentación y se sancionen estos incumplimiento”, expresaron a través de sus redes sociales.

Exigimos a @ClubBarnechea que pague las sumas y conceptos adeudados a los jugadores R. Moewes y B. Nieto.

Según las normas deportivas vigentes, los clubes no pueden obtener y se les puede revocar su licencia si mantienen deudas "vencidas”… (1/2) — Sifup Chile (@sifup) October 24, 2022

“Es algo que debe asumir el club, es complicada de explicar en detalle. Más allá de hablar con el club, nos preocupa hablar con los jugadores. El ente fiscalizador debe preocuparse de tener regularizados los pagos y Barnechea debe cumplir con lo que se comprometió tiempo atrás”, explicó al respecto Luis Marín, secretario del Sifup, en conversación con ADN Deportes.

Sifup justificó denuncia contra Barnechea

La acusación del Sindicato de Futbolistas Profesionales surge en plena pelea del elenco huaicochero por evitar el descenso a la Segunda División Profesional, aunque en el ente gremial descartaron que hayan esperado a la definición de la Primera B para publicar estos líos de dinero.

“Damos un plazo para que los clubes respondan, nos preocupamos de los jugadores, pero no debiese generar ninguna suspicacia, no tenemos intención de ayudar a ningún club. No es primera vez que Barnechea pasa esto, no ha cumplido a cabalidad siempre. No hay respuesta y la preocupación de los jugadores es entendible. Generar suspicacias no viene al caso, sólo queremos apoyar al jugador”, remarcó Luis Marín, que aprovechó de destacar la necesidad de avances en seguridad para los jugadores de cara a la próxima temporada, considerando los problemas que se han vivido en los estadios durante las últimas semanas.

“El trabajo específico tiene que hacerse, el campeonato no puede partir el año que viene si no hay solución, multas claras y un reglamento que tengan que cumplir claramente los clubes. Esperamos que estas reuniones con la Dirección del Trabajo tengan una pronta mesa de trabajo”, cerró en diálogo con ADN Deportes.