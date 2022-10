Ariel Holan reconoció interés de la UC por Eugenio Mena: “A cualquier club de Sudamérica le puede seducir su llegada”

En Las Condes trabajan con tranquilidad, pero expectativa, con miras al próximo lunes. Durante la presente jornada, Universidad Católica recibió la ratificación de que podrán ser locales ante el Audax Italiano en el Estadio Santa Laura por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Encuentro que será trascendental para los “cruzados” con miras a los objetivos del 2023, temporada donde un ex Universidad de Chile podría llegar a Las Condes: Eugenio Mena.

Sobre la opción de que el “Chueco” llegue a San Carlos de Apoquindo, conversó con ADN Deportes, Ariel Holan, entrenador de la UC: “soy un admirador de toda una generación de futbolistas de Chile, y claramente quienes han vivido un proceso de selección tienen un plus y lógicamente, como fue el caso de Mauricio (Isla), Eugenio (Mena) es un futbolista que no solamente a la UC, sino que a cualquier club de Sudamérica le puede seducir su llegada, son futbolistas de clase A“, dijo.

Respecto a la reestructuración del plantel, el adiestrador aseguró que: “es muy importante un análisis de todas las partes, directivos, director deportivo, entrenador, porque creo que hay momentos en los clubes, que hay ciclos. En Católica es difícil ganar cuatro campeonatos seguidos. Uno de los momentos más críticos para los futbolistas es cuando se acerca el final”, sostuvo.

Ariel Holan y los planes para el 2023

La irregular campaña de la UC, que los dejó sin título tras cuatro temporadas consecutivas, fue analizada por Ariel Holan: “el club en este momento tuvo un proceso muy exitoso, pero a mitad de año estábamos a tres puntos del descenso, y esto marca que las decisiones no solo las va a tener que tomar el entrenador”.

“Nosotros venimos teniendo este tipo de conversaciones, pero sabemos muy bien que estamos jugando algo muy importante para nosotros, quedan dos partidos y este no es el momento para profundizar ni en la búsqueda de futbolista, ni en la toma de decisiones, muchas cosas pueden pasar”, aseguró sobre el plantel 2023.

En el cierre, comentó los requerimientos que pediría para la próxima temporada: “quiero dar la tranquilidad de que no pediré cosas que sé no me pueden dar, porque para eso es mejor quedar como caballero, decir vine, puse el hombro en un momento difícil, tal vez el más delicado de la última década y ya está”, finalizó el adiestrador.