Cecilia Pérez está habilitada para postularse al directorio de la ANFP por la lista de Lorenzo Antillo

Una de las novedades que tuvo la inscripción de las listas para las elecciones de la ANFP fue la aparición de Cecilia Pérez como parte de la candidatura de Lorenzo Antillo.

Sin embargo, la inclusión de la integrante de Azul Azul para respaldar la postulación del expresidente de Audax Italiano generó inquietud al momento de reparar en los estatutos del ente rector del fútbol chileno.

Específicamente, se había planteado que la postulación de Cecilia Pérez sería fallida pues no cumpliría con un requisito apuntado en el artículo 18, donde se planteaba que tiene que haber sido parte del directorio o presidencia de algún club del fútbol chileno por al menos tres años. Con eso en mente, la ex Ministra del Deporte no debería ser incluida considerando que recién llegó a Azul Azul en abril de este año.

La aclaración de la Comisión Jurídica de la ANFP

Pese a lo anteriormente expuesto, existe un fallo del pasado 17 de octubre del 2018 al que tuvo acceso ADN Deportes y que permiten que la inclusión de Cecilia Pérez esté en regla.

Todo porque, bajo la aclaración legal expuesta en el texto, se llega a la conclusión que la redacción lleva a confusión y sostiene que el requisito se circunscribe sólo a ser director de un club de fútbol profesional.

“No parece razonable que para ser director de la ANFP se exija haber sido durante tres años presidente o director de club en circunstancias que para ser Presidente de esta Corporación sólo se exige haber reunido tales calidades por el lapso de un año”, explican, junto con advertir que la modificación al artículo 18 de los estatutos “no fue sometida a la opinión, análisis o revisión de esta Comisión Jurídica”, pese a que así lo exige el Reglamento de la ANFP.