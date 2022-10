Diogo Jota se perderá el Mundial de Qatar 2022 por lesión: “Uno de mis sueños se derrumbó”

En medio del fervor en Liverpool luego de su victoria ante el Manchester City, un tema generó preocupación: el estado de salud de uno de sus delanteros, el portugués Diogo Jota. Dos días después del partido, el diagnóstico fue el peor posible.

El atacante luso sufrió una lesión muscular en su pantorrilla que lo dejará fuera al menos de los próximos ocho partidos del club y tampoco estará en condiciones de ser citado para disputar el Mundial de Qatar 2022.

La situación de Diogo Jota fue confirmada por el DT del Liverpool, Jürgen Klopp, en conferencia de prensa. “Se perderá el Mundial. Es una lesión seria en su pantorrilla y ahora recién comenzará su proceso de recuperación. Son noticias muy tristes para él y claramente para Portugal. No estará disponible para nosotros en un buen tiempo”, expresó el alemán.

Jurgen Klopp says it's "very sad news" for Diogo Jota, Liverpool and Portugal that the forward has been ruled out of the World Cup due to injury. pic.twitter.com/KajSrflsl5

Quien aparecía como una de las variantes ofensivas titulares de Portugal se transformó en la primera baja confirmada del elenco europeo de cara a Qatar 2022, lo cual supone un golpe duro para el delantero de 25 años, quien iba a disputar su primera Copa del Mundo.

“Una gran noche en Anfield terminó de la peor manera. En el último minuto, uno de mis sueños se derrumbó. Seré uno más apoyando desde afuera al club y a mi país, luchando por volver lo más pronto posible”, expresó el luso a través de sus redes sociales.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1

— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022