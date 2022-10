Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, habló este lunes en conferencia de prensa y abordó lo difícil que ha sido para los “Cruzados” el ejercer su localía en otros estadios tras el cierre del San Carlos de Apoquindo.

“Nosotros de local en San Carlos nos hacíamos fuertes, era nuestra fortaleza, con nuestra gente. Pasar de ser local un día en un lado y después en otro, es una incomodidad”, señaló el portero argentino.

En cuanto a los retirados incidentes que se han provocado en los estadios, con hinchas de la UC involucrados, el guardameta indicó: “Tenemos que intentar resolverlo para estar más cómodos. El fútbol es un espectáculo, nos gusta jugar con gente, que disfrute, que cuiden los estadios y a los protagonistas. Entre todos tenemos que hacer un fútbol más serio y una liga competitiva”.

Además, el meta del cuadro precordillerano expresó sus lamentos por quedar eliminado de Copa Chile en manos de la U. “Teníamos la ilusión de pelear hasta el final y apuntábamos a eso. A mí me gusta ganar, estar siempre arriba y cuando no puedo hacerlo, me frustra”, agregó Matías Dituro.

El próximo duelo de Universidad Católica será ante Unión Española, partido reprogramado de la fecha 17 del torneo que se jugará este miércoles 19 de octubre.