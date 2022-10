Este jueves, el Mónaco cayó 4-0 ante el Trabzonspor por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El equipo de Guillermo Maripán, quien no sumó minutos esta jornada, bajó a la tercera posición del grupo y complicó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El cuadro del Principado venía de conseguir una sólida victoria por 3-1 ante los turcos en el último partido por el certamen continental. Sin embargo, la historia fue totalmente distinta en el estadio Şenol Güneş.

Pese al abultado marcador, el primer tiempo del compromiso fue bastante parejo y los dueños de casa se pusieron en ventaja a falta de un minuto para irse al descanso. En una insólita jugada, el portero alemán Alexander Nübel intentó dar un pase, pero el balón le rebotó al defensa francés Malang Sarr y se metió en su propio arco.

Malang Sarr has just scored this own goal for Monaco against Trabzonspor…🤯🤯🤯

Alexander Nübel’s fault obviously. pic.twitter.com/1yuyRLGBYP

— European Football Zone (@EuroFootyZone) October 13, 2022